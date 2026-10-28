Carvajal: “Pagherei tantissimi soldi per vivere un’altra rimonta al Bernabéu”

28/10/2026 | 11:15:05

Daniel Carvajal riparte dal Getafe dopo una carriera straordinaria con la maglia del Real Madrid. Dopo 451 presenze e 27 trofei conquistati con i Blancos, il terzino spagnolo ha iniziato una nuova avventura, con la voglia di tornare a sentirsi protagonista sul campo dopo mesi difficili, condizionati dagli infortuni e dalla mancanza di continuità. In un’intervista concessa ad AS, il difensore ha ripercorso alcuni dei momenti più emozionanti vissuti a Madrid, soffermandosi sulle notti europee del Bernabéu, sull’affetto dei tifosi e sui compagni che hanno segnato la sua carriera.“Pagherei tantissimi soldi per rivivere una rimonta al Bernabéu, davvero. Non potete nemmeno immaginare cosa si prova. L’atmosfera che si crea in quelle partite di Champions League è indescrivibile”, ha raccontato Carvajal, ricordando l’incredibile energia dello stadio durante le grandi notti europee. Tra gli episodi rimasti impressi nella sua memoria c’è la semifinale contro il Bayern Monaco: “Un momento chiave per me è quando dagli altoparlanti annunciano ‘sei minuti di recupero’ e lo stadio si trasforma. Siamo stati tutti molto fortunati ad aver vissuto quelle emozioni”. Il difensore ha parlato anche del legame con il Real Madrid, club nel quale è cresciuto e con cui ha conquistato i più importanti successi della propria carriera. “Ho avuto un addio incredibile, una delle cose più belle che abbia mai vissuto. Uscire in strada e sentire il calore dei madridisti, che mi ringraziavano per quello che avevo fatto e mi chiedevano di tornare in futuro, è ciò che mi riempie di più, persino più dei titoli. Sentire che i tifosi sono orgogliosi di come mi sono dedicato al club è il massimo”. Ora l’obiettivo è ritrovare continuità con il Getafe, squadra nella quale Carvajal vuole mettere a disposizione esperienza e leadership. Il difensore ha spiegato di essere felice di poter tornare a giocare per passione, dopo un periodo complicato: “Sento amore per il calcio. L’atmosfera prima di scendere in campo a San Mamés è ciò che mi dà energia e mi fa sentire fortunato. Volevo tornare a sentirmi un calciatore e giocare con la stessa passione di quando ero bambino”. Nell’intervista c’è spazio anche per Carlo Ancelotti, allenatore con cui ha condiviso numerose vittorie: “È stato quasi un secondo padre per me”. Carvajal ha inoltre difeso Vinicius, convinto che il brasiliano possa ritrovare presto il suo livello migliore: “È un giocatore spettacolare e torneremo a vedere un Vini travolgente molto presto”.

foto: x Carvajal