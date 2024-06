Carvajal: “Volevo tenere la maglia del primo gol in Nazionale. Ma me l’ha chiesta Modric, non potevo dire di no”

Nella vittoria per 3-0 della Spagna sulla Croazia, Dani Carvajal ha trovato la prima rete con la Nazionale spagnola. Durante l’intervista concessa a Relevo, il difensore ha svelato un retroscena sulla maglia: “Non volevo scambiare la mia maglia perché era quella del mio primo gol in Nazionale. Ma me l’ha chiesta Modric: non potevo dire di no a Luka”.

Foto: Carvajal Instagram