Carvajal: “Spero che Sergio Ramos possa giocare contro di noi. Mbappé? Potrebbe indossare la nostra maglia”

Dani Carvajal ha parlato ai microfoni di Onda Cero di Sergio Ramos: “Capisco bene quello che gli sta succedendo, so come si sente. Sergio è un combattente nato. e tornerà alla normalità; se lo merita, è un professionista e mi piacerebbe che giocasse contro di noi. Mbappé? Ha il contratto in scadenza e potrebbe indossare la nostra maglia, ma è un giocatore del PSG, che è il nostro avversario in Champions, quindi l’unico pensiero è cercare di contenerlo”.

FOTO: Sito Real