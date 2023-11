Carvajal: “Siamo pronti per vincere la Liga. Barca? Li batteremo”

Nell’anticipo alla sfida di Champions League contro il Napoli, ha parlato Carvajal così della lotta in campionato. Le sue parole:

“Sono un giocatore che non si misura molto in termini di impegno, ogni volta che sono in campo cerco sempre di dare il massimo. Ci sono momenti in cui il mio corpo mi chiede di fermarmi e si impara a conoscersi quando si giocano così tante partite. Bisogna parlarne con l’allenatore e con il medico. Io sarò al 100% o un altro compagno di squadra farà altrettanto bene”.

“La questione è complessa. Molti di noi giocatori non sono d’accordo sul fatto che ci debbano essere così tante partite, in molti casi insignificanti. Poi dicono sempre: se vogliono giocare di meno, dovrebbero abbassarsi lo stipendio. Non abbiamo mai detto che non avremmo abbassato lo stipendio. Non si possono spremere i giocatori e la qualità delle partite si abbassa”.

Sul Barcellona: “Alla fine sono lì, con un piede e mezzo negli ultimi 16 di Champions League, in lotta per la Liga ed è chiaro che è tutto molto equilibrato. Se tra qualche mese dovremo giocare contro di loro (Barcellona), allora daremo il massimo e li batteremo”.

Foto: Instagram ufficiale Real Madrid