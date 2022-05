Carvajal: “Salah e il Liverpool cercano vendetta? Spero non sia un peso perdere una seconda finale”

Domani è in programma a Parigi la finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool. A poco più di 24 ore il clima è già effervescente, come dimostrano le parole di Carvajal a ABC: “Non so se Salah o il Liverpool siano in vena di vendetta. È vero che quando perdi una finale di Champions vuoi sempre avere una seconda possibilità contro quella stessa squadra per batterla. Speriamo che non sia un peso importante per Salah perdere una seconda finale di Champions League contro il Real Madrid…”.

FOTO: Sito Real Madrid