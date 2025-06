Carvajal: “Futuro? Mi piacerebbe provare un campionato fuori dall’Europa. Magari la MLS”

04/06/2025 | 14:30:32

Durante l’intervista concessa ai media della FIFA, il terzino del Real Madrid, Dani Carvjal, ha così risposto alla domanda sul suo futuro: “Sì, è chiaro che il giorno in cui non sarò più al Real Madrid, o il giorno in cui decideremo insieme di non continuare, mi piacerebbe provare un altro campionato che non sia in Europa, e la MLS è una delle candidate”

Foto: Instagram ufficiale Real Madrid