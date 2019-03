Real, senti Carvajal: “Che stagione di m…a, questa è la notte peggiore. Ora…”

Dani Carvajal, laterale del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di Movistar Plus commentando la clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax. Ecco le sue parole: “E’ la mia peggior notte: non ho mai avvertito questo sconforto. In una settimana abbiamo perso tutto. Ma non cerchiamo scuse, sono stati migliori e hanno meritato di qualificarsi al turno successivo. Non è mai facile venire da due sconfitte contro il Barcellona in casa, ma eravamo venuti qui con l’idea di vincere: due errori ci hanno messo sul 2-0, il 3-0 ci hanno ucciso. Ora però non vedo la fine di un ciclo, abbiamo una squadra giovane e i margini di miglioramento sono molti. Abbiamo fatto una stagione di m…a”.

Foto: Twitter personale Carvajal