Carta: “Nainggolan? Siamo molto dispiaciuti. Ounas? Una decisione razionale”

Il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, durante la conferenza stampa di presentazione di Ounas, ha parlato anche del non-ritorno di Nainggolan, rientrato all’Inter dopo l’anno in prestito. Queste le sue parole sul centrocampista belga: “Radja? Siamo molto dispiaciuti all’interno del club, sia i tifosi ma anche noi. Nell’ultimo giorno di mercato è squillato il telefono di Giulini. Era Zhang ma dopo quasi mezz’ora di telefonata l’ho visto deluso e sconsolato, ho capito che la trattativa stava andando male. Così abbiamo puntato su Ounas, abbiamo fatto un ragionamento razionale perché il Cagliari esiste oggi e deve esistere anche tra 10 anni. A gennaio nuovo assalto? Non lo so, non dipende da me. Dovranno esserci le condizioni per il Cagliari.”

Foto: twitter Caglairi