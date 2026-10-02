Carroll: “Capello mi urlò che andavo a letto con le donne vecchie, ma mi confuse con un altro compagno”

02/10/2026 | 17:59:07

Andy Carroll, attaccante inglese ex Newcastle e Liverpool tra le altre, ha raccontato nella sua autobiografia, di un curioso siparietto avuto con Fabio Capello, suo allenatore in Nazionale dal 2008 al 2010. Ecco l’aneddoto: “Non appena entrai in quella riunione con Capello, lui iniziò a sgridarmi. ‘Sei sempre sui giornali per il fatto di bere e andare a letto con le nonne’, disse. ‘Devi smetterla’. ‘Cosa?’ risposi. ‘Io non l’ho fatto’. ‘Sì che l’hai fatto. Bere e andare a letto con le vecchie…’. Pensavo: ‘Non sono io, ma di che parla questo? Chi gli ha detto che vado a letto con le nonne? Mi ha confuso con un compagno di squadra?’. Alla fine dovetti annuire. ‘Va bene’, dissi. ‘Non succederà più…'”.

Foto: Instagram Carroll