Carro (CEO Leverkusen): “Xabi Alonso? Stiamo pianificando la prossima stagione con lui”

Il CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, ha chiesto apertamente a Xabi Alonso di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro entro le prossime settimane. Lo ha dichiarato a margine dei Laureus World Sports Awards di Madrid, in un’intervista concessa a Sky: “Stiamo già pianificando la preparazione e la rosa con Xabi Alonso. Se alla fine dovesse andare via, dobbiamo chiarirlo con lui nelle prossime settimane. Non possiamo aspettare la fine della stagione: ci sono troppe implicazioni nella pianificazione. Il mio istinto? È 50 e 50”.

Foto: Instagram Leverkusen