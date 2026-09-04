Carrick: “Zirkzee è felice allo United, vuole giocare di più e questo è positivo”

04/09/2026 | 17:40:09

Il tecnico del Manchester United Carrick ha parlato in conferenza stampa: “Siamo entrati nella finestra di mercato volendo uscirne più forti rispetto al gruppo che avevamo la scorsa stagione e sicuramente lo abbiamo fatto. Credo che abbiamo lavorato molto bene sotto questo aspetto. La situazione è quella che è per quanto riguarda le finanze, ciò con cui possiamo lavorare e il modo in cui cerchiamo di ottenere il massimo. Zirkzee? Josh è importante. Ancora una volta, si tratta della squadra, della rosa, della profondità e dell’intera stagione. Josh è felice qui e ho comunque un ottimo rapporto con lui. Vuole giocare più di quanto abbia fatto finora, ed è una cosa positiva. C’è concorrenza, una sana competizione per un posto. Abbiamo tante partite in arrivo, anche nelle prossime settimane, e avremo più partite ravvicinate. Josh può fare cose davvero, davvero importanti. Le ho viste personalmente e so che è in grado di farle”.

Foto: sito Manchester United