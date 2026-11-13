Carrick saluta i tifosi: “Allenare il club che amo è stato un onore”

13/11/2026 | 14:51:38

Michael Carrick affida ai social una lettera per salutare il Manchester United e i suoi tifosi dopo la fine della sua esperienza sulla panchina dei Red Devils. L’allenatore inglese, esonerato dopo un inizio di stagione complicato, ha voluto ringraziare tutto l’ambiente, ricordando il legame speciale con il club e il sostegno ricevuto anche nei momenti più difficili. “Cari tifosi dello United, ho avuto l’immenso onore di guidare il Manchester United, il club che amo. Sono incredibilmente grato di aver vissuto e sentito tutto questo. Lo United è diverso da qualsiasi altro posto e, per farne parte, bisogna capire cosa significa. Devi puntare a essere il migliore, ma ci sono anche una cultura, dei valori e dei comportamenti da vivere e rispettare, costruiti nel corso del tempo. Questo club è unico e ha una storia che non deve essere ignorata. Voglio ringraziare voi tifosi, siete rari e speciali. Abbiamo vissuto momenti fantastici e istanti che ricorderemo. So che ultimamente non abbiamo ottenuto i risultati sperati, ma mi avete dimostrato amore e sostegno in un momento in cui la cosa più facile sarebbe stata voltarmi le spalle. Non lo avete fatto e questo vale più di una vittoria. Ecco perché mi sono innamorato di questo club tanti anni fa. Ringrazio il mio staff tecnico. Avete dato tutto ogni singolo giorno e non avrei potuto chiedere di più. Vi sono grato per la lealtà, il duro lavoro e il sostegno durante questo periodo. Voglio ringraziare i giocatori per gli sforzi e per i momenti che abbiamo condiviso. Vi auguro il meglio per il futuro. Voglio soltanto il successo del Manchester United. Questo club è stato una parte enorme e importante della mia vita e non cambierà mai. Sarò sempre orgoglioso di aver dato il mio contributo e vorrò sempre il meglio per questa società. Da questo momento in poi sarò con voi, dagli spalti, a tifare per i ragazzi”.

foto: sito Manchester United