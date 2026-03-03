Carrick: “Non penso al futuro. Finiamo la stagione, poi vedremo”

03/03/2026 | 16:16:42

Michael Carrick, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in particolare del futuro.

Queste le sue parole: “Abbiamo ancora un po’ di tempo e daremo loro ogni possibilità. Non è stato un infortunio, entrambi non si sentivano molto bene. È una di quelle situazioni in cui dobbiamo solo aspettare e vedere come stanno”.

Sul momento: “All’inizio è stato tutto molto veloce, una partita alla volta. L’unico modo per affrontarlo è viverlo dall’interno, restare concentrati e mantenere i ragazzi in un buono stato d’animo per mettere insieme le prestazioni”.

Di fronte a chi gli chiedeva del futuro, il tecnico ha sottolineato l’importanza di restare focalizzati sul presente: “Non sono andato troppo avanti con i pensieri. Dovevamo metterci subito al lavoro e dare ai giocatori il giusto equilibrio”.

Infine, un attestato di stima al gruppo: “È un gruppo davvero valido. Per talento e capacità hanno dimostrato cosa possono fare. Le abitudini e i comportamenti sono quelli giusti”.

Foto: sito Manchester United