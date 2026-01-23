Carrick: “Mainoo? Il club ha bisogno di giovani come lui che siano la base per il futuro”

23/01/2026 | 17:25:13

Il tecnico del Manchester United Carrick ha parlato anche del futuro di Mainoo, intervenendo in conferenza stampa: “Mi piace molto lavorare con Kobbie. Lo conosco da quando era giovane, penso di aver iniziato a lavorare un po’ con lui quando aveva 13 o 14 anni. È qualcosa che dobbiamo capire, per continuare a costruire. Kobbie è un ottimo esempio, essere arrivato così rapidamente e avere la rapida ascesa e l’impatto che ha lui nelle grandi partite in così giovane età mostra l’enorme qualità che ha. Oltre che per la sua capacità di saper gestire tutto questo. Questo club ha bisogno di giovani giocatori che passano in prima squadra e siano la base per il futuro”.

Foto: Instagram Mainoo