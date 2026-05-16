Carrick: “Il mio futuro è abbastanza chiaro, non posso dire altro per adesso”

16/05/2026 | 11:00:35

Michael Carrick ha parlato in conferenza stampa del suo futuro al Manchester United: “Il futuro? A dire il vero, non posso biasimarvi per la domanda. Beh, sì, mancano ancora due partite, giusto? Quindi lo sapevamo, a parte questo, non c’è molto altro che posso dire. Probabilmente è quello che vi aspettavate. Penso che la situazione sia abbastanza chiara per tutti noi, quindi per quanto riguarda la preparazione alla partita, non cambia quello che farò questa settimana”.

foto x man united