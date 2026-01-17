Carrick: “Il DNA non c’entra, abbiamo battuto il City preparando la partita nei dettagli”

17/01/2026 | 19:27:50

Carrick ha parlato a Sky Sports dopo la vittoria dello United contro il Manchester City: “I ragazzi hanno dato assolutamente tutto. In tre giorni abbiamo preparato piccoli dettagli tattici e li hanno assimilati perfettamente. E poi emotivamente siamo riusciti a gestire tutto come speravamo. Questo stadio è un posto magico e oggi lo abbiamo sentito tutti. Non voglio lasciarmi trasportare da tutta questa storia del DNA. Oggi volevamo giocare bene e mettere in campo elementi che ci avrebbero aiutato a farlo”.

foto x united