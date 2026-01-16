Carrick: “È fantastico essere qui. Sono ansioso di avere successo, abbiamo un grande lavoro da fare”

16/01/2026 | 17:40:21

Il tecnico del Manchester United, Michael Carrick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Manchester City. Queste le sue parole:

“È fantastico essere qui. È una sensazione fantastica per me essere in questa posizione. Penso di aver ricoperto ruoli diversi per questo club e di aver imparato ad amare il club per così tanto tempo, ed è una parte fondamentale della mia vita e lo è da così tanto tempo. Quindi, sono pienamente consapevole della posizione in cui mi trovo, in così tanti modi diversi. Oltre a questo, sono ansioso di avere successo, abbiamo un grande lavoro da fare. Se i dirigenti hanno espresso certe aspettative? No, non nel senso che debba essere così o così. Penso che, come ho detto, vogliamo essere vicini alla massima serie, vogliamo essere in vetta alla classifica. Voglio dire, è abbastanza ovvio dirlo, ma dobbiamo fare piccoli passi in quella direzione, e il calcio europeo ovviamente rappresenterebbe un passo avanti, e dobbiamo continuare a impegnarci”.

Foto: X Manchester United