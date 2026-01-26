Carrick, che impatto allo United: due partite e due super vittorie (Manchester City e Arsenal)

26/01/2026 | 13:30:35

Un impatto del genere probabilmente non lo avrebbe immaginato nemmeno lui o sognato nel più bel sogno. Michael Carrick in due sole gare ha svoltato il Manchester United. Con lui in panchina i red Devils hanno raccolto due vittorie di prestigio, prima nel derby contro il City (malmenato 2-0) e poi ieri sera in casa dell’Arsenal lanciatissimo, un 2-3 clamoroso. Due successi che riportano con veemenza i Red Devils anche in lotta per la zona Champions (considerando che la Premier avrà quasi certamente 5 squadre, la chance è enorme).

Ovviamente ora serve continuità, ma il fatto che i Red Devils siano senza competizioni europee, può aiutare. Il calendario ora sulla carta può sorridere, visto che c’è il Fulham in casa (scontro diretto con i londinesi, che sono la sorpresa della stagione e sono a pochi punti dal Manchester United), poi il Tottenham, in una sorta di rivincita della scorsa Europa League persa e scontro diretto per l’Europa. Poi il West Ham, l’Everton, il Crystal Palace e a fine febbraio, lo scontro diretto con il Newcastle a St. James Park.

La classifica ora vede lo United al quarto posto, ma la bagarre, in particolare con Liverpool e Chelsea, sarà davvero divertente.