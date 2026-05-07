Carrick avverte lo United: “E’ il momento di parlare del mio futuro”

07/05/2026 | 19:00:12

Il tecnico del Manchester United Michael Carrick ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro: “Credo che abbiamo concluso bene il campionato, ci siamo messi in una buona posizione e, ovviamente, c’è anche la questione del mio ruolo e di come potrà evolversi in futuro. È semplicemente il momento naturale per parlarne. Si era sempre detto che ne avremmo discusso verso la fine della stagione, se non proprio al termine. Quindi, a dire il vero, non è cambiato nulla”.

foto x united