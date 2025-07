Carreras si presenta al Real Madrid: “Darò tutto per questo club, aiuterò a vincere”

15/07/2025 | 16:30:29

Alvaro Carreras si è presentato in conferenza da nuovo giocatore del Real Madrid: “Io e Xabi abbiamo parlato e mi ha fatto i complimenti. Per quanto riguarda il ruolo, giocherò ovunque serva, in quello che è il club dei miei sogni. Darò tutto per questa maglia. Ho tantissima voglia di indossare di nuovo questa maglia. È un orgoglio rappresentare questo stemma. Prometto di dare tutto me stesso per continuare a crescere insieme e conquistare nuovi titoli. E non posso dimenticare la mia famiglia: senza di loro oggi non sarei qui”.

FOTO: X Real Madrid