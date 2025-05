Carreras al Real Madrid, è fatta. I dettagli

17/05/2025 | 13:28:16

Questa mattina il Real Madrid ha mosso decisi passi avanti per Carreras del Benfica, al punto da chiudere la trattativa con i portoghesi. E’ fatta per l’esterno, questa mattina alle 10 As ha riportato la notizia dell’affare ormai in dirittura d’arrivo per il calciatore per una cifra compresa tra 50 e 60 milioni tra parte fissa e bonus. Il calciatore sarà a disposizione del nuovo tecnico Xabi Alonso già per il Mondiale per Club.

FOTO: Instagram Carreras