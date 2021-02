Carrera si presenta al Bari: “Sono un vincente di natura. Conte? Ho fatto la gavetta con lui”

Il nuovo tecnico del Bari Massimo Carrera si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: “Non ci ho pensato tantissimo: a Bari ho passato cinque anni bellissimi. Ho accettato volentieri, sono entusiasta ed emozionato, non vedo l’ora iniziare. Voglio cercare di ridare ai tifosi baresi quello che loro mi hanno dato. Spero di riuscire a ricreare nel gruppo quella famiglia, di cui sarò il padre, che c’era ai tempi in cui vestivo questa maglia.

Il mio modulo di riferimento lo fanno i calciatori che ho a disposizione, arrivo a stagione in corso e non ho una formazione base, mi piace anche cambiare nel corso della stessa gara.

Conte? Non c’entra con la mia scelta, io al Bari ho giocato. Poi con Antonio sono cresciuto come allenatore, ho fatto la gavetta con lui e qualcosa mi è rimasto anche quando ho iniziato a fare da solo.

in passato sono entrato a stagione in corso e non è mai semplice, ma il mio approccio non cambia. Bisogna trovare unità, capire le problematiche e formare una squadra. Ora devo capire in che situazione è la squadra, entrare nella sua testa parlando con tutti e soprattutto coi più anziani perché l’obiettivo è far tornare il Bari una squadra unita. Tutti dovranno sacrificarsi per il bene del gruppo e per portarlo in alto. Sono di natura un vincente e voglio vincere”.