Carrasco: “Volevamo la finale, ma daremo ugualmente il massimo. Mondiale? Sento mancanza di fiducia”

Yannick Carrasco, centrocampista del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara di domani contro l’Italia. Di seguito le sue parole.

Sulla sconfitta con la Francia

“Nel primo tempo avevamo il controllo della partita, poi nella ripresa è cambiata. La Francia è rimasta solida, ha accorciato le distanze e dopo l’1-2 avevamo qualche dubbio di troppo, abbiamo perso un po’ di fiducia e alla fine perso la partita. Dobbiamo dimenticarci di questa gara ma al contempo imparare la lezione”.

Sul morale del gruppo belga dopo la sconfitta con la Francia

“Non c’è un ottimo spirito ma fa parte del nostro lavoro, bisogna anche saper perdere e rialzarsi, questo fa parte del nostro lavoro. Dobbiamo cercare di vincere la prossima partita”.

Su Italia-Belgio

“Siamo delusi, tutti quanti volevamo disputare la finale. Non cambia niente finire terzi o quarti ma bisogna vincere tutte le partite, anche le amichevoli, e quindi in campo darò il massimo. Dobbiamo reagire, rialzarci e pensare positivo. Italia più motivata? Sarà una sfida molto complicata. L’Italia ha tanta esperienza, è campione d’Europa in carica e sarà una bella gara di preparazione anche per il Qatar. Cosa abbiamo imparato dal ko contro agli Europei? Credo sarà una bella gara anche domani sera, sono due belle squadre. Non so se questa gara sarà equiparabile a quella degli Europei, la posta in palio era diversa anche se nessuna delle due vorrà perdere. Se volete possiamo parlare di rivincita perché abbiamo perso, ma domani sarà una gara per il terzo e quarto posto. Non ci sarà una squadra eliminata e una che vincerà, ma si tratta solo del terzo posto”.

Sulle possibilità del Belgio di vincere i Mondiali

“Dipende da noi, ma anche da voi. Credete ancora in noi? La sensazione è che si sia persa un po’ di fiducia in noi.. Un anno passa in fretta, voi credete in noi? Noi ci crediamo ancora”.

Foto: Instagram Carrasco