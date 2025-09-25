Carraro risponde a Moggi: “Tutti i tribunali mi hanno dato ragione. Le sentenze su di lui sono state differenti”

25/09/2025 | 16:58:20

L’ex presidente della FIGC, Franco Carraro, ha risposto con una lettera inviata a La Gazzetta dello Sport alle dichiarazioni rilasciate in mattinata, sempre al quotidiano, dall’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi. Quest’ultimo aveva affermato:

“Nel 2004 noi e il Milan eravamo in lotta per lo scudetto e Carraro cercava di favorire i rossoneri, di cui in passato era stato presidente: “Mi raccomando, gli dica di non aiutare la Juventus…”, la sua telefonata a Bergamo. Il destinatario di quel “gli dica” era Rodomonti, arbitro della nostra partita a Milano contro l’Inter: ovviamente non intendeva aiutare i nerazzurri, ma il Milan, in caso di un passo falso della Juve”.

Questa la replica di Carraro, nella lettera inviata a La Gazzetta dello Sport:

“Sono passati 19 anni da Calciopoli, i lettori sono in parte cambiati e non tutti ricordano tutto. Ritengo perciò necessario ricordare che il Gup di Napoli, la Corte di Cassazione, la Corte dei Conti, il Tar del Lazio e l’ultimo grado della giustizia sportiva hanno riconosciuto la mia innocenza, definendo il mio comportamento “istituzionalmente corretto”. Le sentenze definitive su Luciano Moggi sono state differenti. Con i più cari saluti”.

Foto: Sito FIGC