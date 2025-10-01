TOP NEWS
Carrarese-Modena, le formazioni ufficiali

01/10/2025 | 19:43:39

CARRARESE (3-4-3): Bleve, Ruggeri, Imperiale, Illanes,  Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi, Bozhanaj, Finotto, Abiuso. Allenatore: Calabro.

A disposizione: Fiorillo, Oliana, Belloni, Melegoni, Bouah, Rubino, Distefano, Calabrese, Sekulov, Hasa, Parlanti, Torregrossa.

MODENA (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Dellavalle, Zampano, Magnino, Gerli, Pyyhtia, Zanimacchia, Defrel, Mendes. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Bagheria, Cauz, Nieling, Cotali, Nador, Ponsi, Sersanti, Santoro, Massolin, Gliozzi, Caso, Di Mariano.
FOTO: X Modena