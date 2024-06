Alle 17.30 scenderanno in campo Carrarese e L.R Vicenza per la finale di ritorno dei playoff di Serie C.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve, Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Palmieri, Finotto. All. Calabro

VICENZA (3-5-2): Confente; Laezza, Cuomo, Sandon; De Col, Talarico, Rossi, Greco, Costa; Della Morte, Ferrari. All. Vecchi

Foto: Instagram L.R Vicenza