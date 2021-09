Carrarese, Di Natale confermato alla guida della squadra: la nota

La Carrarese, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ha confermato la fiducia al tecnico Antonio Di Natale dopo le voci di un suo possibile esonero. Qualcuno, infatti, riteneva che la posizione dell’allenatore fosse a rischio visto il magro bottino di un punto ottenuto nelle prime tre giornate del campionato di Serie C. Ecco il comunicato del club toscano:

“Carrarese calcio 1908 smentisce formalmente e fermamente le indiscrezioni di stampa apparse sul portale “tuttoc.com” secondo cui sarebbe in discussione il Responsabile della Prima Squadra, Mister Antonio Di Natale.

Nel mostrare la più totale lontananza ed estraneità ad una posizione del genere che non corrisponde alla volontà della società, si ribadisce la forte convinzione circa la bontà dell’operato di Mister Antonio Di Natale mai stato in discussione senza che sia mai occorsa alcuna riflessione interna come erroneamente riportato e riferito sull’articolo di stampa poc’anzi menzionato”.

Foto: Instagram Carrarese