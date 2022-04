Carragher: “Ten Hag è il profilo giusto per lo United”

È di oggi l’ufficialità di ten Hag come nuovo tecnico dello United a partire dalla prossima stagione. Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, a Sky Sports ha promosso il tecnico olandese: “È il profilo giusto per loro. So che c’era competizione tra lui e Mauricio Pochettino per quel posto, vedo solo il lavoro che ha fatto all’Ajax e Pochettino, di cui sono un grande fan, è andato al PSG e non ha funzionato del tutto. Al Tottenham lo amavo molto, ma non riusciva a tagliare il traguardo in termini di trofei vincenti. Se fosse stato Pochettino, non credo ci sarebbe stata molta differenza su chi nominassero. Le persone possono scegliere Pochettino per la sua esperienza in Premier League, ma il calcio che l’Ajax ha giocato negli ultimi anni mostra che nessuna di queste opzioni non sarebbe una cattiva scelta”.

FOTO: Sito United