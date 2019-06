Carragher sul Pallone d’Oro: “Van Dijk ha fatto una grande stagione, ma il premio è per Messi”

Una delle leggende del Liverpool, Jamie Carragher ha parlato del prossimo Pallone d’Oro e di chi secondo lui meriterebbe il premio: “Ho visto che nelle quote Van Dijk ha superato Messi per la vittoria finale. Ad essere onesti, molto raramente si vede un difensore centrale ottenere un premio del genere. Nel 2006 Cannavaro lo ha vinto grazie anche alla Coppa del Mondo con l’Italia. Ovviamente Van Dijk ha avuto una grande stagione e ha dato prova di sé, ma il Pallone d’Oro è per Messi”. Queste le parole dell’ex difensore dei Reds riportare dal Mundo Deportivo.

Foto: Mundo Deportivo