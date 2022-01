Carragher su Lukaku: “Tuchel sta allenando lo stesso attaccante che ha spinto lo United a perdere la pazienza e a venderlo all’Inter”

Jamie Carragher ha dato la propria opinione al Telegraph sulla situazione Lukaku in casa Chelsea: “Quando ha firmato per il Chelsea, la sensazione generale era che fosse un giocatore diverso da quello che aveva lasciato il Manchester United. Sei mesi dopo, c’è solo un’osservazione valida sul suo ritorno a Stamford Bridge: non lo è. Tutte le cose dette su come un paio d’anni di lavoro con l’avversario di questo fine settimana, Antonio Conte, abbiano tatticamente elevato il gioco di Lukaku si sono rivelate premature. Tuchel sta allenando lo stesso attaccante che ha spinto il Manchester United a perdere la pazienza e a venderlo all’Inter. Ecco perché non posso non pensare lo spogliatoio del Chelsea sia una bomba a orologeria, con il giocatore e il club spazientiti l’uno con l’altro. In tutta onestà, l’infortunio di Lukaku è una circostanza che non può essere ignorata. Ciò ha fatto la sua parte nel disinnescare rapidamente le discussioni quando è stato visto come il ‘pezzo finale del puzzle’ per portare il Chelsea a vincere la Premier League”.

FOTO: Twitter Lukaku