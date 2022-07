Carragher punge Ronaldo: “Segna tanto, ma peggiora la squadra”

È il calciatore del momento, e non solo per i record che continua a collezionare o per le giocate da campione. Cristiano Ronaldo al momento è al centro del mercato per le tante voci che si rincorrono su di lui e sulla richiesta di cessione al Manchester United. A commentare la situazione del portoghese è stato Jamie Carragher, ex calciatore del Liverpool. “Segna ma peggiora le squadre, questa richiesta di trasferimento “uccide” il fatto che abbia scelto lo United rispetto al City per questione di cuore“, ha concluso il commento. Parole al veleno in una settimana che potrebbe esser decisiva per il futuro del campione. .

