Carragher: “Fischi ad Alexander-Arnold? Inaccettabili. È ancora un giocatore del Liverpool”

12/05/2025 | 17:45:43

Nel corso della sfida contro l’Arsenal, Trent Alexander-Arnold è stato fischiato da diversi tifosi dei Reds durante la sua prima partita da quando ha annunciato l’intenzione di lasciare il Liverpool alla scadenza del suo contratto: “Sono rimasto sorpreso da quanti fossero. Quando ti trovi in mezzo a 60.000 persone, non ho dubbi che ci siano molti tifosi arrabbiati a Liverpool per questa situazione, ed è comprensibile”, ha detto Jamie Carragher, ex difensore dei Reds.

Infine:: “Ho già detto, quando è entrato in campo a Leicester e si sono sentiti alcuni fischi dalla sezione dei tifosi in trasferta, che non credo sia giusto fischiare un giocatore che indossa quella maglia rossa, che scende in campo per rappresentare il club e cerca di portare tre punti o vincere trofei. Capisco che ci sia molta amarezza, lo comprendo e, anche se da fuori Liverpool forse non è facile da capire, io sì, lo capisco. Ma fischiare un tuo giocatore mentre sta giocando, per me, non è accettabile”.

Foto Instagram Alexander-Arnold