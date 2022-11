Carragher difende Conte: “Lui vince così, è il Tottenham che non è all’altezza”

Il Tottenham cade in casa contro il Liverpool e vede allontanarsi la vetta, con il Manchester United che resta vicinissimo, con una partita in meno. Nel mirino della critica è finito anche Antonio Conte, difenso però a spada tratta dall’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher, oggi commentatore televisivo: “Antonio Conte non cambierà, ha avuto grandi successi in carriera giocando con questo sistema e con questa tattica. Sai cosa ti darà già da prima che arrivi, quindi bisogna incolpare Levy se non si è felici. Antonio ha portato gli Spurs nelle prime quattro l’anno scorso, è agli ottavi di Champions, è quarto in campionato. Il problema è che ha un portiere e una difesa non all’altezza di ciò di cui ha bisogno”.

Foto: sito ufficiale Tottenham