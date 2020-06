Carragher contro David Luiz: “Solo Conte l’ha fatto sembrare un buon giocatore”

L’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports, criticando aspramente il difensore brasiliano David Luiz.

“Come ho detto prima, non può esserci futuro per David Luiz all’Arsenal. La gente continua a dire che ha esperienza, ma l’esperienza è una delle virtù più sopravvalutate. Indipendentemente dall’età, quello che conta è la qualità, e David Luiz non è abbastanza bravo per l’Arsenal. L’unico allenatore che è riuscito a far sembrare David Luiz un buon giocatore è stato Antonio Conte: con la difesa a tre ha disputato la sua miglior stagione.”

Foto: Twitter ufficiale Arsenal