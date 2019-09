Carnevali: “Voto 8 al mercato del Sassuolo. Su Sensi e Berardi…”

Alla chiusura della finestra estiva di calciomercato Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha fatto il punto sulle trattattive in entrata e in uscita del club neroverde. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Undici nuovi giocatori e altrettanti usciti sono tanti. Era stato tutto programmato con Giovanni Rossi e l’allenatore, portando a termine quanto avevamo in mente. Sono arrivati giocatori importanti, come Chiriches, Obiang, Defrel e Caputo, trattenendo chi come Berardi che aveva richieste. Noi vogliamo trattenere questa bandiera per continuare a crescere. Nel momento in cui saremo consapevoli di essere cresciuti entrambi, la penseremo diversamente. Lui potrà fare in futuro scelte anche diverse, ma un legame speciale c’è. Peccato solo l’infortunio di Rogerio dopo averlo voluto a titolo definitivo dalla Juve. Sensi? Bella sensazione e non avevo dubbi sulla considerazione che avrebbe ottenuto subito. Domenica sera mi sono sentito con Marotta e mi ha parlato benissimo di lui“.

Foto: YouTube