Carnevali: “Vogliamo proseguire con Grosso, l’obiettivo è definire al più presto”

08/05/2026 | 20:45:35

Giovanni Carnevali ha parlato a Sky del futuro di Grosso sulla panchina del Sassuolo: “La volontà è continuare con Grosso, allenatore di grandissime qualità che può avere anche delle chiamate da parte di club importanti. Ha un contratto con noi, l’obiettivo è quello di definire al più presto. La forza di questa società è sempre stata la programmazione che riguarda i calciatori ma anche l’allenatore”.

foto x sassuolo