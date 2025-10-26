Carnevali: “Thorstvedt? Stiamo lavorando al rinnovo, tra pochi giorni avremo qualcosa di concreto”

26/10/2025 | 15:05:48

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match con la Roma. Queste le sue parole:

“Abbiamo cambiato più di dieci giocatori, Matic è il fuoriclasse che ci sta dando contributo sia in campo, sia fuori dal campo. Un giocatore di assoluto livello. Il rinnovo di Thorstvedt? Stiamo parlando con i procuratori, con il ragazzo però ci lega un rapporto importante. Lui è sceso in B per farci tornare a giocare queste partite, entra nelle rotazioni a centrocampo, stiamo lavorando al rinnovo e tra pochi giorni penso avremo qualcosa di concreto”.

Foto: X Sassuolo