Carnevali su Sensi: “Dovrà essere acquistato. Il pari con la Juve un regalino”

Intervenuto in conferenza stampa in vista del centenario del club neroverde, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali si è intrattenuto ai microfoni della stampa presente parlando del futuro di Stefano Sensi all’Inter. Queste le sue dichiarazioni come raccolto da TMW: “Sensi? Ci troveremo con loro per decidere cosa fare. Penso però che Sensi dovrà essere sicuramente acquistato dall’Inter”. Poi ha continuato: “Da domani ci sarà la ricorrenza dei cento anni del Sassuolo che ha una grande stagione sportiva. Ci saranno tante iniziative, in particolare per la prossima stagione sportiva, perché adesso la cosa importante è continuare con la prima squadra sulla strada che abbiamo intrapreso. Sponsor? La volontà è quella di affiancarsi ad uno sponsor tecnico di grande valore per il centenario. La presentazione sarà a fine agosto. Juve? Il pari con la Juventus è stato un regalino, ci aspettavamo un regalo più importante.”

Foto: twitter Inter