Carnevali su Raspadori: “Accordo con il Napoli non lontano. Vogliamo chiudere presto in un modo o nell’altro”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 3-2 del Sassuolo contro il Modena, Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Giacomo Raspadori: “Io spero che l’accordo per Raspadori non sia lontano, vorremmo che si chiudesse tutto prima del campionato in un modo o nell’altro. Parliamo da giorni con il Napoli. Vediamo cosa fare con loro. Terremmo volentieri il giocatore ma sappiamo che vuole andare in un grande club. Ci andrà alle giuste condizioni. Non è una trattativa facile. C’è un tempo in cui dobbiamo chiuderla, ed è di pochi giorni“.

Foto: Twitter Azzurri