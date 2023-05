Carnevali su Dionisi: “Nelle prossime ore firmeremo il rinnovo per due S”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha annunciato il rinnovo del tecnico neroverde, Alessio Dionisi: “Abbiamo trovato l’accordo con Alessio Dionisi per il rinnovo del contratto per due anni. Speriamo ci sia qualche altra rinnovo, ma i giocatori hanno qualche richiesta in più rispetto ad altri. L’anno prossimo sarà l’undicesimo anno in Serie A, dobbiamo tenerci stretto qualche pezzo pregiato del nostro mercato”. Dionisi ha un grande rapporto con la società emiliana. E dopo aver memorizzato il gradimento molto indiretto – e non approfondito – di alcuni club (Napoli compreso), è pronto per legarsi ulteriormente al Sassuolo.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo