Carnevali: “Stiamo adeguando la squadra alla Serie A. Berardi? Può anche rinnovare”

06/06/2025 | 16:44:30

Giovanni Carnevali ha parlato al Festival della Serie A, ha parlato della costruzione della rosa dell’anno prossimo, quando il Sassuolo tornerà in Serie A: “Abbiamo fatto varie cessioni, cercando di capire cos’era la Serie B, adesso ci stiamo mettendo del nostro per rifare la squadra e adeguarla alla Serie A. Il mercato è strano e porta con sè delle sorprese, ma la volontà è creare una squadra competitiva per l’anno prossimo. La miniserie? Sarà una sorpresa, una cosa bella per chi ama il calcio”. Su Berardi: “Domenico è un campione, ha preso per mano i ragazzi giovani che avevamo l’anno scorso, però di lui si parla sempre in ottica mercato, cosa succederà lo vedremo. Si parla di lui da tanti anni, alla base c’è un rapporto straordinario col giocatore, lui ha dimostrato la sua fedeltà alla maglia. Ha avuto la possibilità di andare via e non l’ha fatto. Rinnovo? Può anche essere”

FOTO: X Sassuolo