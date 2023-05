Carnevali: “Spero che Berardi resti ancora tanto al Sassuolo. Scamacca? Sarebbe una buona opportunità per tanti club italiani”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a margine di un evento a Coverciano, soffermandosi su alcuni temi di calciomercato.

Queste le sue parole: “Ricevere un premio è sempre importante, vuol dire che la società ha fatto un buon lavoro e l’anno prossimo saranno 11 anni di Serie A per noi, sempre con attenzione ai bilanci”.

Su Berardi: “Oltre a essere un giocatore top è un ragazzo straordinario. Lui è la nostra bandiera e nel mondo di oggi non se ne vedono. Speriamo possa restare ancora a lungo con noi”.

Ci fu una trattativa con la Fiorentina? “Non è mai partita, con l’amico Joe Barone avevamo fatto una richiesta ma la proposta della Fiorentina l’abbiamo trovata inaccettabile, con tutto il rispetto. Per noi Berardi è un valore importante, altrimenti non sarebbe uno dei giocatori più importanti della Serie A”.

Il futuro di Dionisi? “Ci siamo incontrati e non ci sono problemi. Non c’è mai stata neanche una minima discussione. La volontà di entrambi è quella di andare avanti insieme. Ha fatto un ottimo lavoro e abbiamo allungato per altre due stagioni, anche se avevamo l’opzione per prolungare di una sola stagione”.

Per Scamacca potrebbe essere utile tornare in Italia per rilanciarsi? “Più che per lui penso che possa essere un’occasione per una società italiana. Perché andrebbe a prendere un giocatore giovane magari a condizioni vantaggiose, vedi per esempio l’affare Lukaku in prestito”.

Foto: twitter Sassuolo