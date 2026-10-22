Carnevali: “Spalletti? Sa che la panchina scotta, ma serve continuità. Bremer? Non ci sono piaciute le sue parole”

22/10/2026 | 18:17:36

Giovanni Carnevali commenta la sfida contro il Rennes ai microfoni di Sky Sport: “La cosa importante è dare continuità. Abbiamo alternato partite buone a partite negative. Serve la massima concentrazione. Noi dobbiamo cercare di ricostruire. In questi anni ci sono stati errori sotto l’aspetto tecnico ed economico. Il FFP è un problema grande. Non dobbiamo cambiare ogni momento, perché altrimenti si riparte sempre da zero. La maglia della Juventus pesa, lo vedo nei ragazzi, e questo non li fa giocare serenamente. Spalletti è sempre il solito: sa che deve lavorare e la panchina scotta, ma è alla Juventus. Sa cosa deve fare e le criticità che ci possono essere. Con Massara e Ottolini c’è un rapporto straordinario. Guardo gli allenamenti, parlo con i giocatori. Bremer lo abbiamo ripreso perché non vanno bene quelle dichiarazioni”.

Foto: X Juventus