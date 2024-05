Carnevali: “Sono stati fatti errori. Oggi è fondamentale, poi tireremo le somme”

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato a Sky prima della gara salvezza con il Cagliari.

Queste le sue parole: “Se mancano due partite e saimo ancora in corsa vuol dire che ci sono stati aspetti negativi e altri positivi. Credo sia una partita molto molto complicata. In questi 11 anni è stato fatto qualcosa di straordinario, in pochi si sarebbero aspettati risultati così. Tutto questo grazie alla nostra proprietà, che sta continuando a lavorare per qualcosa di positivo a prescinderà da quello che succederà. Speriamo sia qualcosa di buono, ci deve essere sempre un obiettivo. Quando si è in questa situazione vuol dire che sono stati fatti degli errori, però è difficile trovarne i motivi. Questo ti fa capire che la Serie A è un campionato difficile in cui non puoi sbagliare nulla, vivendo con serenità”.

Foto: twitter Sassuolo