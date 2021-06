Carnevali: “Solo la Juve in Italia per Locatelli. Non abbiamo parlato con il Milan per Berardi”

L’ad del Sassuolo Carnevali ha parlato dalla sede estiva del mercato della situazione dei suoi gioielli: “Locatelli? La Juventus è l’unica società in Italia che sta valutando il ragazzo. Erano già interessati la scorsa stagione. Non sarà un’operazione facile, da parte della Juve e degli altri, perchè c’è grande competizione. Dovremo fare le scelte giuste noi e il ragazzo, trovare la miglior soluzione ma questo è un bel problema, averne di problemi così”.

Su Berardi: “Abbiamo richieste per Raspadori, abbiamo Boga, abbiamo diverse richieste. Vogliamo fare pochissime cessioni, abbiamo venduto Marlon e per il bilancio potremmo già essere a posto così. Ora vediamo, il momento caldo sta iniziando e già qui a Rimini potremo avere opportunità. Se abbiamo aprlato con il Milan per Berardi? No, non abbiamo mai parlato. Ad oggi, anche per la situazione economica, le uniche richieste sono dall’estero”.

Foto: Twitter Sassuolo