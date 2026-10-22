Carnevali: “Si parla tanto di cambiamenti, ma questo non ci tocca”

22/10/2026 | 18:34:50

Giovanni Carnevali, intervistato da Sky Sport a minuti dall’inizio della partita contro il Rennes, ha commentato la situazione della Juventus e di Luciano Spalletti: “Si parla sempre di cambiamenti, ma questo non ci tocca. Conosce le criticità, ci sta lavorando e la continuità è la cosa importante. Quello che conta è il lavoro, il mister sa cosa deve fare. Il mister è sempre il solito, sa che deve lavorare e che la panchina scotta ma fa parte di essere in una grande società come la Juve”.

Foto: X Juventus