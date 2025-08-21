Carnevali si lamenta degli agenti, ma lui chiedeva 50 milioni per Berardi

21/08/2025 | 13:45:37

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha criticato gli agenti stranieri e il modo di intervenire e disturbare i movimenti di calcio mercato. Ci spiace che un dirigente sulla carta esperto sia così superficiale nelle sue considerazioni. Carnevali è balzato agli onori della cronaca perché chiedeva cifre iperboliche, anche 50 milioni per Berardi per non dire di Locatelli, come se tutto fosse lecito e dovuto. È balzato agli onori della stessa cronaca per aver portato il Sassuolo in Serie B, tutt’altro che un fiore all’occhiello, anzi un disastro sportivo. Ci piacerebbe che un giorno Carnevali sviscerasse i veri problemi del nostro calcio, ce ne sono a bizzeffe, piuttosto che puntare l’indice sugli agenti che arrivano da fuori. I problemi sono dentro, sono enormi, Carnevali li mette sotto il tappeto come si fa con il polvere, come se non gli interessassero oppure come se fosse entrato nel calcio tre giorni fa. Intanto, bentornato in Serie A, dopo aver cancellato un’onta- la Serie B – che resterà in eterno nel suo curriculum. E la prossima volta che chiederà 50 milioni per una cartellino da 30 si interroghi su quali siano davvero i problemi del calcio. Li ha dentro casa e guarda oltre confine…

Foto: sito Sassuolo