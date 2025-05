Carnevali: “20 o 18 squadre cambia poco. Devono esser riviste tutte le categorie”

23/05/2025 | 00:10:49

Tra i tanti argomenti che l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha toccato nell’intervento odierno ai microfoni di Radio Serie A, c’è stato quello delle tanto attese riforme sul calcio: “Credo che non debba essere rivista soltanto la Serie A, ma anche la Serie B, la Serie C e così via. Non penso che tra le 20 e le 18 squadre possa cambiare chissà quanto, dovrebbe essere rivisto tutto il comparto. Penso che si giochi molto di più a livello europeo, basta pensare anche alla Champions League di quest’anno, quante partite in più sono state fatte, anche se non credo ci sia stato il grande interesse che si poteva ipotizzare all’inizio, basta pensare a tutti gli eventi nuovi che vengono inseriti nuovi a livello europeo e mondiale. Non è soltanto un problema del campionato italiano, è un problema più grande”.

