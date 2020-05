Carnevali: “Sensi? L’Inter ha le idee chiare. Vogliamo tenere Boga. Le valutazioni calano? Sono contento”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, a La Domenica Sportiva ha parlato anche di calciomercato: “Boga è cresciuto molto, dobbiamo dare merito a De Zerbi che l’ha fatto crescere: è richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Sarà neroverde anche l’anno prossimo”.

L’Inter avrà problemi a riscattare Sensi?

Non credo che l’Inter sia in difficoltà, credo farà manovre importanti: Marotta, conoscendolo, avrà le idee chiare. Stiamo parlando, credo che si troverà l’accordo perché sia nerazzurro anche nella prossima stagione.

Berardi?

“Fortunatamente abbiamo buoni giocatori, conto anche Locatelli che è richiesto da vari club, lui come Berardi ogni anno sono molto cercati: noi cerchiamo di fare una cessione all’anno per esigenze di bilancio, ma l’obiettivo è sempre mantenere la Serie A. Le valutazioni calano? Sono contento che le valutazioni calino, sarà d’aiuto per il nostro mondo, perché negli ultimi anni abbiamo forse un po’ esagerato”.

Foto: Sassuolo Twitter