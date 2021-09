Carnevali: “Mi auguro una festa Azzurra al Mapei Stadium. E il Sassuolo…”

In occasione di Italia-Lituania, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, che si terrà questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Nazionale Azzurra in mattinata ha effettuato l’allenamento di rifinitura proprio all’impianto dove di solito gioca il Sassuolo.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito ufficiale del club emiliano:

“Lo Stadio è asset importante purtroppo in Italia tra burocrazia e tutto il resto ci vuole tanto tempo, molte squadre nel frattempo abbandonano. Uno stadio è la tua casa, quindi teniamo a tenerla bene, è un passo importante per fare qualcosa di buono e avere visione. Nazionale? Ci sono parecchi giocatori infortunati, tutte queste partite vincerle non è scontato, puoi avere difficoltà anche con squadre minori, ora bisogna trovare concentrazione e cercare di vincere questa sera. Speriamo il Mapei porti bene. Mi auguro sia una bella festa coronata da una vittoria questa sera. Oggi la Nazionale si è allenata presso il nostro centro sportivo, stasera si gioca nel nostro stadio, il tutto vedendo tanti giocatori del Sassuolo, fa capire che abbiamo svolto un buon lavoro”.

Foto: Twitter Sassuolo